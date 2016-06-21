والد نيمار يعرقل مفاوضات تمديد العقد مع برشلونة

أدركت إدارة برشلونة بأن والد المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا هو السبب في كل الجدل الإعلامي الذي يحيط مسألة تمديد عقد اللاعب رغم اتفاق الطرفين على كافة التفاصيل، حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وكشفت صحيفة أس الإسبانية النقاب عن تعجب إدارة برشلونة من تصرفات والد نيمار الذي يعمل على وضع العصي في عجلة المفاوضات، الأمر الذي أثار استياء المسؤولين في النادي الكتالوني.

وقرر برشلونة منح نيمار أجر مرتفع ليصبح ثاني أعلى اللاعبين أجراً في الفريق خلف ليونيل ميسي، لكن والد نيمار ما زال يضغط على النادي للحصول على أموال أكبر وذلك بعد أن حصل على عرض فلكي من باريس سان جيرمان يشمل على دفع 50 مليون يورو سنوياً للاعب (25 مليون يورو خالية من الضرائب).

وصرح وكيل أعمال نيمار قبل أيام قليلة بأن هناك 3 أندية مستعدة لدفع قيمة الشرط الجزائي نظير فسخ عقد نيمار والبالغ 190 مليون يورو، الأمر الذي دفع برشلونة لإرسال مبعوث إلى البرازيل من أجل التحدث مع مهاجمهم.