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المومنى: الأردن لن يقوم بإنشاء مخيمات جديدة للاجئين السوريين

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المومنى: الأردن لن يقوم بإنشاء مخيمات جديدة للاجئين السوريين المومنى: الأردن لن يقوم بإنشاء مخيمات جديدة للاجئين السوريين
أفاد وزير الدولة لشئون الإعلام الناطق الرسمى باسم الأردنية الدكتور محمد المومنى اليوم الثلاثاء، بأن الأردن لن يقوم بإنشاء مخيمات جديدة للاجئين السوريين على أراضى المملكة ، ولن يقدم على توسعة المخيمات القائمة.

وقال المومنى إن هجوم الركبان الإرهابى لن يزيدنا إلا إصرارا وعزيمة على محاربة خوارج هذا العصر ، مؤكدا وقوف الأردنيين صفا واحدا فى مواجهة مثل هذه الاعتداءات الجبانة.

وأضاف "إننا حذرنا منذ فترة من تزايد أعداد اللاجئين السوريين الموجودين على حدودنا والذى وصل عددهم حاليا إلى 102 ألف شخص ومعظمهم من مناطق شمال وشمال شرق سوريا التى يتواجد فيها ارهابيو عصابة "داعش" الإرهابية.

وتابع الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية سوف نبحث مع المنظمات الدولية المعنية بشأن إيجاد آليات جديدة من أجل إيصال المساعدات للاجئين السوريين المتواجدين على الحدود مع الاستمرار فى إغلاق تلك المناطق.

وكان هجوم إرهابى بسيارة مفخخة قد وقع صباح اليوم بالقرب من الساتر الترابى المقابل لمخيم اللاجئين السوريين فى منطقة الركبان (على الحدود الشمالية الشرقية) مستهدفا موقعا عسكريا متقدما لخدمات اللاجئين تشغله مرتبات القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية ؛ مما أسفر عن استشهاد 4 أفراد من قوات حرس الحدود وأحد مرتبات الدفاع المدنى وأحد مرتبات الأمن العام وإصابة 14 فردا من القوات المسلحة والأجهزة الأمنية منهم 9 أفراد من مرتبات الأمن العام.

ويستضيف الأردن على أراضيه منذ اندلاع الأزمة السورية فى منتصف مارس 2011 وحتى الآن - وفقا لمفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين - حوالى 700 ألف لاجئ سورى منهم 80 ألفا يقطنون مخيم (الزعترى) وحوالى 24 ألفا فى مخيم (الأزرق) وقرابة 4 آلاف و500 لاجئ فى مخيم (مريجيب الفهود) الإماراتى ، فيما أظهر التعداد العام الأخير للسكان فى المملكة أن إجمالى عدد السوريين يبلغ مليونا و300 ألف سورى.

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مصر 365

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