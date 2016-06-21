إسرائيل تفتتح بعثة فى مقر حلف الاطلسى لتعزيز التعاون بين الطرفين

قال عدد من كبار المسئولين، اليوم الثلاثاء، ان اسرائيل ستفتتح بعثة فى مقر الحلف الاطلسى فى بروكسل فى اطار جهودها لتعزيز التعاون مع الحلف الذى تقوده الولايات المتحدة فى مواجهة المتطرفين.

وكانت جرت مناقشة هذه الخطوة على مدى سنوات عدة، الا انها واجهت معارضة من تركيا، العضو الرئيسى فى حلف شمال الاطلسى والتى ذكرت تقارير انها تستعد لتطبيع علاقاتها مع اسرائيل التى كانت حليفتها الرئيسية فى المنطقة.

وصرح الامين العام للحلف الاطلسى ينس ستولتنبرغ ان اسرائيل شريك فاعل فى الحلف على مدى 20 عاما والان اصبح من "الاساسى" تعزيز التعاون والقيام بخطوة اخرى.

وصرح ستولتنبرغ للصحافيين والى جانبه الرئيس الاسرائيلى رؤوفين ريفلين فى مقر الحلف الاطلسى ان "العنف فى شمال افريقيا والشرق الاوسط هو تهديد واضح لكل دولنا، ومن الضرورى ان تقف الدول التى تتشارك قيما واحدة ضد الكراهية والارهاب.

وصرح ريفلين ان فتح البعثة سيساعد اسرائيل والحلف الاطلسى على تعزيز التعاون والعلاقات الجيدة بيننا. وسيساعدنا على تبادل افضل الممارسات والمعلومات.

وقال فى الشرق الاوسط فان رياح الكراهية تهب اقوى من اى وقت اخر كما ان الاحداث فى منطقة واحدة تؤثر على باقى دول العالم.

وكانت تركيا اعترضت على فتح البعثة، فبعدما كانت حليفا رئيسيا لإسرائيل فى المنطقة تدهورت العلاقات بين الجانبين فى 2010 عندما اقتحم كوماندوز اسرائيلى سفينة مساعدات تركية كانت متجهة الى غزة ما ادى الى مقتل 10 نشطاء كانوا على متنها.

وبعد سنوات من الخلافات اجرت تركيا واسرائيل محادثات تقارب فى كانون الاول/ديسمبر.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية الثلاثاء ان تركيا وإسرائيل ستعلنان الاحد المقبل قرارهما تطبيع العلاقات الدبلوماسية.

ونقلت الصحيفة عن "مصادر عالية المستوى" طلبت عدم كشف هويتها ان مسئولا فى وزارة الخارجية التركية ومبعوثا خاصا لرئيس الوزراء الاسرائيلى بنيامين نتنياهو سيلتقيان الاحد لإعلان التطبيع الكامل للعلاقات.