العنب البرى يبطئ الشيخوخة ويحسن الرؤية ويعزز الذاكرة

معظم الناس يعرفون أن العنب البرى أو الأزرق يقى من أمراض القلب ويساعد فى مكافحة السرطان، ولكنه يتميز كذلك بمجموعة من المزايا الأخرى.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، كشفت العديد من الدراسات أن الأشخاص الذين يتناولون العنب البرى لديهم مخاطر أقل من الإصابة بأمراض القلب والسرطان، إضافة إلى أنه يبطئ الشيخوخة، ويساعد على تقوية الرؤية ويحسن الذاكرة.

وأوضح الباحثون عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”، أن العنب غنى بالمواد المضادة للأكسدة التى تساعد على بطء الشيخوخة.

وبالإضافة إلى ذلك، وجد الباحثون خلال الدراسة التى أجريت على الفئران أن العنب البرى يساعد على تحسين الذاكرة، كما وجدت أبحاث أخرى أنه يساعد أيضاً على تعزيز الرؤية فى الظلام.

وأضاف الباحثون أن الأسباب الرئيسية للوفاة فى أمريكا هى أمراض السرطان والقلب لذلك يجب منعها باتباع نظام غذائى صحى دون استخدام الأدوية التى لديها العديد من الأثار الجانبية التى تؤثر بالسلب على الوظائف الحيوية للجسم.

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