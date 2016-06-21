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متعة الإستحمام والإسترخاء في LES DÉLICES DE BAIN من غيرلان

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متعة الإستحمام والإسترخاء في LES DÉLICES DE BAIN من غيرلان متعة الإستحمام والإسترخاء في LES DÉLICES DE BAIN من غيرلان

الثلاثاء 21-06-2016 16:10

"لي ديليس دو بان" Les Délices de Bain

سواء خلال الاستحمام أو الدّش، بمياه دافئة أو باردة، مهما كان الموسم أو درجة الحرارة أو النهج، يُشكّل الاستحمام لحظةً حميمة ويُعتبر الحمّام هيكلاً جديداً للعناية الشخصية أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

مع "لي ديليس دو بان" Les Délices de Bain – وهي مجموعة تقوم على برنامج خاصّ بالاسترخاء ووعد بلحظةٍ ممتعة وبالنعومة والبهجة المرهفة – تقوم دار "جيرلان" Guerlain بالتوفيق بين فنّ الجمال وفنّ الاستحمام.

"لي ديليس دو بان" Les Délices de Bain

تركيبات مرهفة

مزيل معطّر للرائحة
يمنح شعوراً فوريّاً بالرفاهية ويؤمّن راحةً تدوم طوال اليوم ويحيطكِ برذاذ معطّر.

لوسيون معطّر للجسم
يكشف عن تركيبة سائلة ومخمليّة تمنح طبقة البشرة السطحيّة رطوبة مريحة. وهو يجعل البشرة ناعمة ومرنة ومعطّرة بشكلٍ مرهف.

جل معطّر للدّش
يتحوّل إلى رغوة مترفة عند ملامسة الماء. يترك البشرة مشدودة وناعمة ومعطّرة بشكلٍ مرهف.

عطر منعش بشكلٍ لذيذ
تبدأ الرحلة فور إزاحة الغطاء... مع عطرها الغنيّ بالفاكهة الحمضيّة الغنيّة والمسك، تستعيد مجموعة "لي ديليس دو بان" Les Délices de Bain الإحياء الممتع والمبهج لذكرياتنا الأكثر جمالاً. يستعين صانع عطور "جيرلان" Guerlain بدرجة من ليمون البرغموت في ابتكاراته الأيقونيّة ويمزجها مع توافقات لذيذة من الفاكهة الحمضيّة ضمن تركيبة منعشة يعتّقها زهر البرتقال واللوز. إنّه عطر مبهج يمنح شعوراً كثيفاً بالرفاهية. تنشّقي العطر حتى داخل قلبكِ من أجل تعزيز مزاجكِ.

فنّ المزج والملاءمة
صانع عطور "جيرلان" Guerlain مرادف مع الذوق الرفيع وأقصى درجات الإرهاف. مع "لي ديليس دو بان" Les Délices de Bain، يتمّ منح أقصى درجات الاهتمام إلى توافقات العطر. تمّ تصميم هذه التوافقات في هذه التشكيلة لتندمج بشكلٍ مثالي مع كافة ابتكارات "جيرلان" Guerlain مثل تلاعب مرهف بين المزج والملاءمة. قومي برشّ عطركِ المفضّل بعد استخدام "لي ديليس دو بان" Les Délices de Bain. سيتمّ تضخيم أثر عطركِ وتعميقه للحصول على تأثير ساحر مضمون!

لوازم فاتنة
تُستوحى قوارير "لي ديليس دو بان" Les Délices de Bain من قارورة النحل Bee Bottle، وهي تتواجد في حمامكِ كدعوةٍ إلى النضارة. مع منحنياتها المستديرة العصريّة وشفافيّتها الكريستاليّة، تعِد قوارير لوسيون الجسم المعطّرة وجَل الحمام المعطّر بلحظات ممتعة من الاسترخاء. إنّها رموز يوميّة تشكّل إضافة جميلة إلى حمامكِ.

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سيدتي