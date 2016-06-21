بسام فتوح يكشف سر جمال مكياج عيون اليسا

يشتهر خبير التجميل بسام فتوح بحبه لمهنته إلى درجة أنه يعتبر المكياج فناً متكاملاً مليئاً بالإحساس، ولا يمكن الاستهانة بأيّ نقطة من تفاصيله. و يشير بسام في حديث خاص لمجلة " سيدتي" إلى تطور مستحضرات التجميل بشكل ملحوظ، ما أثّر كثيراً في عالم التجميل وبدّل الأساليب وجعلها أسهل. ويشرح بسام عن تقنية الـ"ستروبينغ" Strobing في تأمين الـ " غلو" Glow أو الوهج اللازم للوجه عبر استخدام مستحضرات " باك لايت" Backlight، التي تعكس خلفية الضوء من الداخل إلى الخارج. ويشدّد على أهمية الرموش المصطنعة في المكياج إذ إن تطوّر أشكالها أصبح يغيّر شكل العين ويسحبها بسرعة، ومن دون أيّ مجهود.

قد يعجبك: ما لا تعرفينه عن فوائد الماسكرا في رمضان



من النجمات اللواتي اشتهرن بتعاملهن مع بسام فتوح النجمة اليسا، التي بدت جميلة جداً في كلّ إطلالاتها، ولا سيما في الكليب الأخير " حالة حب". هذا الوهج الجديد الذي بدا على وجه اليسا يعود إلى:

-تأسيس البشرة بشكل يمنح الوجه التوهّج والإشراق بعيداً من المبالغة

-تبديل لون أحمر الشفاه النيود والبيج باللون الزهري.

-استخدام الظلال اللامع للعين

-تكثيف الرموش بشكل ملحوظ.

كما ينوه بسام فتوح بأسلوب جديد في تطبيق ظلال العيون اللامعة، إذ إنّ الغليتر القديم الذي كان يرشّ فوق العين أصبح صيحة قديمة، واستبدل بهذا الظلال الذي ينصح بسام بتطبيقه بوساطة إصبع اليد، وليس بالريشة، للحفاظ على لمعانه.

من المستحضرات التي ينصح بها بسام فتوح:

هايلايتر " باكلاي" Backlight من بسام فتوح Bassam Fattouh

كريم أساس " بري أ بورتيه" Pret A Porter من بسام فتوح Bassam Fattouh