5 طرق لتغيير تصفيفة شعرك هذا الصيف

نشعر دائماً بالملل من تصفيفة شعرنا المعتادة، مما يجعلنا بحاجة إلى التغيير باستمرار. ولكن التغيير قد يتطلّب منك استخدام بعض الموادّ الكيميائية التي تضرّ شعرك؛ فهل هذا يعني أنك ستتجنّبين تغيير إطلالة شعرك هذا الصيف؟

بالتأكيد لا، فـ"سيِّدتي نت" سيقدّم لك بعض الأفكار التي ستمكنك من التغيير في تسريحة شعرك من دون استخدام موادّ كيميائية على الإطلاق.

إليك سيدتي 5 طرق لتغيير تسريحة شعرك بشكل طبيعي:



1-الحصول على قصّة شعر جديدة: إذا كنت من ذوات الشعر الطويل، فيمكنك قصّ شعرك بطريقة تدريجية على شكل طبقات، كما يمكنك قصّ شعرك أقصر قليلاً لتحصلي على بعض التغيير الطبيعي والصحي؛ فقصّ الشعر يعمل على تحفيز البصيلات على النمو ويزيل التقصّف والهيشان.

2-ألوان الشعر: عندما تشعرين بالملل من لون شعرك، وتخافين من تعرّض شعرك للصبغات التي تضرّ بالشعر، يمكنك استبدال عملية الصبغ بطباشير الشعر؛ فهي عبارة عن موادّ صناعية لتلوين شعرك في وقت قصير، وتتمّ إزالتها عند غسل الشعر. وتتميّز هذه الطباشير بأنّها متنوعة الألوان ولا تضرّ الشعر على الإطلاق، كما يمكنك الحصول عليها من الصيدليات أو محالّ بيع مستحضرات التجميل.

3-تجعيد الشعر: من السهل الحصول على تجعيد الشعر من دون استخدام مصففات الشعر التي تضرّ بشعرك. كلّ ما عليك فعله هو لفّ شعرك ببكر الشعر الخاص بك، بعد غسله بالشامبو والبلسم كالمعتاد، ثمّ تركه ملفوفاً لبعض الوقت حتى يجفّ قليلاً. قومي بعد ذلك بفكّ شعرك، وستحصلين على شعر مجعّد بسهولة، كما يمكنك القيام بحيلة الضفيرة لتجعيد الشعر. كلّ ما عليك فعله هو تضفير شعرك بعد الاستحمام لبضع ساعات، ثمّ فك الضفيرة لتجدي شعرك قد أصبح مموّجاً بطريقة غاية في الروعة والسهولة.

4-تغيير شكل شعرك: إذا كنت تفضّلين دوماً وضع شعرك على اليمين مثلاً، قومي بتغيير وضعه إلى اليسار؛ فذلك سيحدث لك تغييراً كبيراً قد يلاحظه الكثيرون.

5-إضافة بعض الملحقات: إذا كنت لا تفضّلين وضع تيجان الشعر أو زينة الشعر، وتريدين الحصول على بعض التغيير، فقومي بعمل كعكة فوضوية في منتصف شعرك، وزيّنيها ببعض زينة الشعر بطريقة عشوائية، وستحصلين على نظرة مختلفة في الحال.