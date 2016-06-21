وزير الداخلية بجولة بالجيزة: التعامل بحسم مع المخالفات المرورية وإزالة كافة الإشغالات

واصل وزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار جولاته الميدانية لمتابعة مُجريات الحالة الأمنية؛ حيث تفقد الحالة الأمنية بنطاق محافظة الجيزة.

وقام وزير الداخلية بالمرور على الخدمات المرورية والإرتكازات الأمنية بمناطق (ميدان مصطفى محمود – ميدان الجلاء- ميدان نهضة مصر)، ووجه بتكثيف الخدمات وإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسيير الحركة المرورية ومنع التكدسات على مدار اليوم، ومنع الإنتظار الخاطئ والتعامل بحسم وحزم تجاه كافة المخالفات وإزالة الإشغالات التى تؤثر على الحركة المرورية .

كما وزير الداخلية بالمرور على قسم شرطة الجيزة، حيث إطلع على مجريات العمل بالقسم، وإلتقى بعددٍ من المواطنين، وتابع إجراءات تلقى البلاغات والشكاوى، ووجه بتوفير كافة الإمكانيات وسرعة الإنتقال وفحص البلاغات.. مؤكداً الدور الهام الذى تقوم به أقسام الشرطة فى خدمة وتلبية إستغاثات المواطنين وحسن معاملتهم.

كما تفقد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية الأكمنة والإرتكازات الأمنية بالطريق الدائرى وطريق المحور، وشدد على إحكام السيطرة الأمنية بالكمائن من خلال التفتيش الدقيق وفحص السيارات، مؤكداً على يقظة القوات وسرعة تعاملها مع المواقف الطارئة.

ووجه وزير الداخلية بضرورة تفعيل نقاط التفتيش والأكمنة والتمركزات الثابتة والمتحركة على كافة المحاور بما لا يؤثر على الحركة المرورية، وكذلك ضرورة التواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية على مدار اليوم لمتابعة تنفيذ خطط التأمين.

كما تضمنت جولة وزير الداخلية تفقد سير العمل بالإدارة العامة لقوات أمن الجيزة للوقوف على جاهزية القوات؛ حيث تفقد أماكن إعاشة وتدريب المجندين، وإلتقى بعددٍ من المجندين وطالبهم ببذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل الحفاظ على أمان الوطن، ووجه بتوفير كافة أوجه الرعاية المختلفة للمجندين والوقوف على إحتياجاتهم.

وأكد وزير الداخلية – خلال جولته – أن المرحلة الحالية تتطلب العمل بجد وإخلاص وإنضباط وتضافر كافة الجهود بما يحقق فاعلية الإجراءات الأمنية ورفع معدلات الأداء الأمنى لتحقيق أمن الوطن والمواطنين.