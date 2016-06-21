“التعليم”: إجابات”الاستاتيكا”المسربة على مواقع التواصل الاجتماعي غير صحيحة

نشرت وزراة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بيان إعلامي لها، بشأن ما تم تداوله مؤخرًا، على صفحات التواصل الاجتماعى، والمواقع الإلكترونية، من صور لإجابات امتحان مادة الاستاتيكا بعد بداية الامتحان.

حيث تم عرض صور الإجابات، على السيد مدير عام مادة الرياضيات، والذى أفاد بالآتى : ـ “الصورة المذكورة مكتوبة بخط اليد، وبخطوط مختلفة لأشخاص مختلفين، والإجابات الواردة فى الصور المذكورة، بها إجابات خاطئة وغير صحيحة، ومثال على ذلك السؤال الأول والسؤال الخامس”.

وأضاف، حيث أن “الإجابات الواردة فى الصور، تختلف فى أسلوب الحل، عن الموجود فى نموذج الإجابة”.

> وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، تحرى الدقة فى تداول مثل هذا النوع من الأخبار.