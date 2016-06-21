الحماية المدنية تدفع بـ7سيارات إطفاء للسيطرة على حريق 10 منازل فى أسيوط

دفعت قوات الدفاع المدنى بـ 7 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق الذى اندلع عصر اليوم بـ 10 منازل بقرية بشو القنطرة التابعة لقرية عرب العوامر فى أبنوب بأسيوط.إعلان - Ads إعلان - Ads
>حريق يلتهم 10 منازل و70 رأس ماشية بقرية شو القنطرة فى أسيوط
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تلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد اندلاع حريق هائل بأحد المنازل بقرية بشو القنطرة التابعة للوحدة المحلية لقرية عرب العوامر، والذى امتد لـ 9 منازل مجاور نتج عنه احتراق محتويات المنازل ونفوق العشرات من الماشية.
>حريق يلتهم 10 منازل و70 رأس ماشية بقرية شو القنطرة فى أسيوط
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