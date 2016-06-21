الحماية المدنية تدفع بـ7سيارات إطفاء للسيطرة على حريق 10 منازل فى أسيوط

دفعت قوات الدفاع المدنى بـ 7 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق الذى اندلع عصر اليوم بـ 10 منازل بقرية بشو القنطرة التابعة لقرية عرب العوامر فى أبنوب بأسيوط.

تلقى اللواء عبدالباسط دنقل مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد اندلاع حريق هائل بأحد المنازل بقرية بشو القنطرة التابعة للوحدة المحلية لقرية عرب العوامر، والذى امتد لـ 9 منازل مجاور نتج عنه احتراق محتويات المنازل ونفوق العشرات من الماشية.

حريق يلتهم 10 منازل و70 رأس ماشية بقرية شو القنطرة فى أسيوط

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