جمارك مطار القاهرة تحبط محاولة لتهريب 1950 أمبول من المكملات الغذائية

أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة برئاسة فهمى علام مدير الجمرك، محاولة تهريب كمية كبيرة محاولة من المكملات الغذائية المحظور استيرادها إلا بموافقة مسبقة من الجهات الصحية طبقا لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وتعديلاته وللتهرب من سداد الرسوم الجمركية.

وقال مصدر بمصلحة الجمارك، فى بيان صحفى، إنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش ركاب رحلة مصر للطيران رقم 692 القادمة من إسطنبول، اشتبه رأفت وهيب رئيس قسم التفتيش فى الراكب وبتفتشيه تبين وجود 1950 أمبول المكملات الغذائية الخاصة بتقوية العضلات لكمال الأجسام مخبأة داخل الأمتعة الشخصية الخاصة به، بقيمة التعويضات تبلغ 500 ألف جنيه.

قرر إبراهيم عبد اللطيف مدير عام جمارك الركاب بمبنى الركاب رقم 3 اتخاذ الإجراءات القانونية وتحريز المضبوطات وتحرير محضر ضبط للراكب وإحالته للنيابة.

جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من أطقم "الكترات" وأسلحتها المحظورة

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