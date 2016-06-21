ارتفاع عدد المضبوطين باشتباكات عائلتى الموازن والهلايل بسوهاج لـ30 شخصا

دفعت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج اليوم بحملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات قتالية بقيادة العميد خالد الشاذلى، مدير إدارة المباحث الجنائية، وإشراف اللواء أحمد ابوالفتوح مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، استهدفت طرفى المشاجرة من عائلتى الموازن والهلايل بناحية المعيصرة التابعة لقرية برديس دائرة مركز البلينا والتى استخدمت فيها زجاجات المولوتوف والعصى والطوب والحجارة، ونتج عن المشاجرة نشوب حريق بمنزلين، وتم ضبط 5 من الطرف الأول و5 من الطرف الثانى والفصل بين الطرفين وذلك بالأمس.

وتمكنت حملة اليوم من إلقاء القبض على 20 متهما جديدا فى الواقعة من طرفى المشاجرة وبحوزتهم 4 سنج ومسدس ماركة لاما وبعض العصى والشوم المستخدمة فى المشاجرة، ليرتفع عدد المضبوطين فى المشاجرة إلى 30 متهما جارى عرضهم على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء أحمد أبوالفتوح، مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مركز شرطة البلينا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة المركز بين عائلتين دون حدوث إصابات بشرية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها العميد خالد الشاذلى ،مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد محمد على ،رئيس فرع بحث الجنوب والعقيد صلاح أبوالقاسم وكيل الفرع بوقوع مشاجرة بناحية المعيصره التابعة لقرية برديس دائرة المركز.

انتقل اللواء نائب المدير لقطاع الجنوب ومأمور المركز ومجموعات قتالية من إدارة قوات الأمن وتم السيطرة على الموقف والفصل بين الطرفين تبين وقوع مشاجرة بين بعض أفراد عائلتى "الموازن" و"الهلايل" خلافات الجيرة استخدم فيها العصى والشوم والحجارة وزجاجات بها مواد بترولية نتج عن المشاجرة نشوب حريق بمنزلين ملك شمس الدين مصطفى إسماعيل 64 سنة عامل، سليمان معوض سليمان 55 سنة موظف بالأوقاف ينتميان لعائلة الموازن، تم السيطرة على الحريق وإخماده بمعرفة قوات إدارة الحماية المدنية وانحصرت التلفيات فـى احتراق كمية من البوص والقش بسطحى المنزلين.

كما تمكنت القوات من ضبط شمس الدين مصطفى إسماعيل 64 سنة عامل ،أحمد عبد النعيم عطيه 29 سنة عامل ،أحمد خلف أحمد 23 سنة عامل، سليمان معوض سليمان 55 سنة موظف بالأوقاف، رفيع محمد فؤاد 15 سنة طالب وجميعهم ينتمون لعائلة الموازن.

وضبط محمود إمام أحمد خلاف 28 سنة عامل ،فريد على طلبه رضوان 34 سنة عامل ،أحمد طلعت رشيد عبد اللطيف 19 سنة عامل، محمد السيد كمال أحمد 24 سنة عامل ،أيمن حمدان رسلان 22 سنة عامل ينتمون لعائلة الهلايل ،لم تسفر المشاجرة عن وقوع أية إصابات وعقب الدفع بحملة مكبرة اليوم تم ضبط 20 متهما جديدا فى الاحداث ليرتفع بهذا عدد المتهمين إلى 30 متهما ،كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فـى الواقعة ،تم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة لملاحظة الحالة بالمنطقة، تحرر عن ذلك المحضر رقم 2 أحوال المركز.

احتراق منزلين وضبط 10 فى مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين بسوهاج

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