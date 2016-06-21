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روسيا: 25 الف روسى شاركوا فى العمليات العسكرية فى سوريا

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روسيا: 25 الف روسى شاركوا فى العمليات العسكرية فى سوريا روسيا: 25 الف روسى شاركوا فى العمليات العسكرية فى سوريا
شارك نحو 25 الف عسكرى ومدنى روسى فى التدخل العسكرى فى سوريا منذ بدئه فى سبتمبر 2015 بحسب تفاصيل قانون اقره النواب الروس اليوم الثلاثاء، بشأن اقرار وضع "محارب قديم" لهذه الحرب.

وهى المرة الاولى يصدر فيها رقم رسمى حول عدد العسكريين والموظفين المدنيين الذين شاركوا فى العمليات العسكرية الروسية فى سوريا.

ويمنح هذا القانون وضع "المحارب القديم" وامتيازاته الاجتماعية لنحو 25 الف شخص تم توزيعهم ونشرهم فى القواعد الروسية فى سوريا فى اثناء العمليات، على ما اعلن نائب وزير الدفاع اناتولى انطونوف.

وتنفذ روسيا منذ سبتمبر تدخلا عسكريا عبر سلاح الطيران فى سوريا دعما لحليفها الرئيس باشر الاسد، وتستعين بمطار عسكرى فى حميم فى شمال شرق البلاد وبقاعدة بحرية فى طرطوس.

كما اقرت موسكو بوجود فرق خاصة على الاراضى السورية تعمل على مساعدة الطيران الروسى فى تحديد اهداف الغارات التى ينفذها ضد مجموعات "ارهابية".

وفى 14 مارس اعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين انسحاب الجزء الاكبر من القوة الروسية فى سوريا مع ابقاء منشآت وعناصر لمراقبة احترام وقف اطلاق النار الذى اعلن فى 27 شباط/فبراير وجرى انتهاكه مرارا، ومواصلة ضرب "اهداف ارهابية" فى سوريا.
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