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مقتل 5 من قوات المجلس الرئاسى الليبى فى اشتباكات مع داعش

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مقتل 5 من قوات المجلس الرئاسى الليبى فى اشتباكات مع داعش مقتل 5 من قوات المجلس الرئاسى الليبى فى اشتباكات مع داعش
لقى خمسة عناصر مصرعهم من قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى اليوم الثلاثاء، جراء اشتباكات مع تنظيم "داعش" بمدينة سرت.

وقال مستشفى مصراتة المركزى اليوم إنه استقبل اليوم جثامين خمسة قتلى من عناصر قوات عملية "البنيان المرصوص" التابعة للمجلس الرئاسى الليبى ،جراء الاشتباكات مع تنظيم"داعش" بمدينة سرت.

وأضاف أن الجثامين وضعت بثلاجة المستشفى لعرضها على الطب الشرعى.

كان 16 عنصرا من قوات "البنيان المرصوص" قد أصيبوا فى وقت سابق من اليوم، جراء الاشتباكات مع تنظيم داعش بمدينة سرت.

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مصر 365