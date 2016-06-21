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الجروان يدين التفجير الإرهابى على الحدود الأردنية السورية

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الجروان يدين التفجير الإرهابى على الحدود الأردنية السورية الجروان يدين التفجير الإرهابى على الحدود الأردنية السورية
أدان أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربى بشدة التفجير الإرهابى الذى استهدف موقعا للجيش الأردنى فى منطقة الركبان على الحدود الأردنية السورية، مما أدى إلى وقوع عدد من الجنود الأردنيين وإصابة آخرين.

وتوجه رئيس البرلمان العربى باسم الشعب العربى الكبير، ببالغ العزاء والمواساة للملك عبد الله الثانى ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية ولأهالى الجنود الأبطال، وللشعب الاردنى الشقيق، سائلا المولى عز وجل أن يتقبلهم مع النبيين والصديقين والشهداء ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وفى هذا السياق، أشاد رئيس البرلمان العربي بمجهودات المملكة الأردنية الهاشمية فى مكافحة الإرهاب، مؤكدا على تضامن كافة الشعب العربى مع قيادة المملكة الاردنية وجيشها الباسل وشعبها الأبى، فى مواجهة كل ما يتهدد أمنها واستقرارها.

وجدد الجروان الدعوة من أجل عمل عربى موحد أكثر قوة لمحاربة الارهاب على كافة الصعد واجتثاثه من جذوره.


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