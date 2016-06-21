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محمد دحلان: الأردن أقوى من الإرهاب وقادر على دحره

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محمد دحلان: الأردن أقوى من الإرهاب وقادر على دحره محمد دحلان: الأردن أقوى من الإرهاب وقادر على دحره
أدان عضو المجلس التشريعى والقيادى الفلسطينى محمد دحلان التفجير الإرهابى الذى وقع فى الأردن، مؤكدا أن الأردن أقوى من الظلامية والاٍرهاب، وأن الشعب الأردنى موحدا خلف الملك عبدالله الثانى حيث هزم الاٍرهاب سابقا وهو قادر حتما على مواجهته ودحره اليوم، وفى أى زمان ومكان مستقبلا مستندا إلى وعى شعبى عميق وإلى تضحيات وقوة وكفاءة المؤسسة العسكرية والأمنية.

وقال دحلان فى تدوينة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، إن شهداء حرس الحدود فى الأردن فجر اليوم دليل قاطع على روح الفداء والتضحية، وليس دفاعا عن الاْردن فقط بل دفاعا عنا جميعا، داعيا الله أن يلهم ذويهم الصبر و السلوان.

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