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التعليم: نموذج الإجابات المتداولة لامتحان الاستاتيكا به أجزاء خاطئة

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التعليم: نموذج الإجابات المتداولة لامتحان الاستاتيكا به أجزاء خاطئة التعليم: نموذج الإجابات المتداولة لامتحان الاستاتيكا به أجزاء خاطئة
أكدت وزارة التربية والتعليم، أن الإجابات الواردة فى نموذج الاجابات المتداولة لامتحان مادة الاستاتيكا على صفحات التواصل الاجتماعى والمواقع الإلكترونية بها إجابات خاطئة وغير صحيحة، ومثال على ذلك السؤال الأول والسؤال الخامس.

وأضافت الوزارة فى بيان لها، أنه تم عرض صور الإجابات على مدير عام تنمية مادة الرياضيات والذى أكد أن الصورة المذكورة مكتوبة بخط اليد، وبخطوط مختلفة لأشخاص مختلفين والإجابات الواردة فى الصور المذكورة بها إجابات خاطئة وغير صحيحة، ومثال على ذلك السؤال الأول والسؤال الخامس كما ان الإجابات الواردة فى الصور تختلف فى أسلوب الحل عن الأسلوب الموجود فى نموذج الإجابة.

وتهيب وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بوسائل الإعلام، ورواد مواقع التواصل الاجتماعى تحرى الدقة فى تداول مثل هذا النوع من الأخبار.


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