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الوزراء: إنشاء سدود بـ300 مليون جنيه لحماية مصر من الفيضان

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الوزراء: إنشاء سدود بـ300 مليون جنيه لحماية مصر من الفيضان الوزراء: إنشاء سدود بـ300 مليون جنيه لحماية مصر من الفيضان

المهندس شريف إسماعيل – رئيس الوزراء

مراسل«ONA»

قال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنَّ الدولة حريصة على المضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، مشيرًا إلى أنَّه تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لإنشاء عدد من السدود للحماية من السيول اعتبارًا من 1/7/2016 بغرض الحفاظ على الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين، والاستفادة من تلك المياه لأغراض التنمية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم بالدكتور محمد عبد العاطي  وزير الموارد المائية والري لبحث الرؤية الاستراتيجية للعمل على تلبية احتياجات البلاد من المياه، وسد العجز المائي الحالي، حيث تعتمد الاستراتيجية على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة، وإضافة كميات إلى الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر وتنقية المياه الجوفية إلى جانب ترشيد الإستهلاك.

وأشار الوزير عقب اللقاء إلى أنَّه تم عرض خطة الوزارة لتحسين كفاءة الترع والمصارف، وإجراءات إزالة التعديات على نهر النيل، منوهاً إلى أنه تم إزالة 10 آلاف و 200 حالة منذ بداية الحملة، كما يتم الإزالة المستمرة لورد النيل لتطهير المجرى وصولاً إلى نهاية الترع والمجاري المائية.

وأضاف الوزير أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مشروع قناطر أسيوط الجديدة التي سيتم افتتاحها في سبتمبر 2017،  والذي سيكون له مردود كبير على محافظة أسيوط خاصة في مجال الري وتوفير الكهرباء.

وتابع:” تم التأكيد خلال اللقاء على تنفيذ قرار وقف تصدير الأرز نهائياً وفرض العقوبات على الزراعات المخالفة للأرز”.

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أونا

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