وزيرة التضامن تسلم 14 مؤسسة وجمعية أهلية شيكات بقية 4.75 مليون جنيه

المراسل عمر جمال

عقدت صباح اليوم غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي مؤتمرا صحفيا سلمت خلاله شيكات بقيمة 4 ملايين و 750 ألف جنيه، مقدمة من شركة جولدن بيراميدز، إلى 14 مؤسسة وجمعية أهلية من مؤسسات المجتمع المدني وذلك تبرعا من أحد رجال الأعمال وهو الشيخ عبد الرحمن الشربتلي لدعم عمل تلك المؤسسات والجمعيات وللدور الذي تقوم به في خدمة المجتمع.

أكدت الوزيرة على أن الوزارة تشجع وتساند كافة الجهات للتبرع والتطوع لصالح الجمعيات الأهلية، مناشدة المجتمع المصري والعربي بالمزيد من المساندة لدورها الكبير والهام في معاونة الحكومة في تقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة.

ودعت الوزيرة إلى التوسع في تنفيذ تقليد مهم في عمل الجمعيات وهو نشر ميزانياتها والإعلان باستمرار عن التبرعات التي تتلقاها وأوجه صرفها، مشددة على ضرورة أن تكون الجمعيات الكبيرة قدوة في مجال الشفافية والحوكمة.

أضافت والي أن الوزارة استحدثت وحدة المسئولية الاجتماعية للتنسيق مع القطاع الخاص في تقديم الخدمات وأشارت إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة بيانات كاملة عن الجمعيات وتوزيعها الجغرافي وكذلك خريطة للفقر من وزارة التخطيط.

كما أشادت الوزيرة بالدور الهام الذي يلعبه القطاع الخاص ورجال الاعمال في مساندة مسيرة التنمية المجتمعية، ووجهت الشكر والتقدير للخطوات البناءة التي يقوم بها رجال الاعمال الشرفاء من أجل رعاية الفئات الأكثر احتياجا كما تقدمت بالشكر لرجل الأعمال الشيخ عبد الرحمن الشربتلي على دعمه لتلك الجمعيات.

هذا وقد قامت الوزيرة بتوزيع الشيكات بقيمة التبرع على ممثلي الجمعيات والمؤسسات وهي: مستشفى 57357، مستشفى أبو الريش للأطفال الياباني، مركز زراعة الأعضاء التابع لجامعة عين شمس، المعهد القومي للكلى والمسالك البولية، مستشفى بهية بالهرم، الجمعية المصرية للعلاج الطبيعي والتأهيل، جمعية القصر العيني لرعاية مرضى الكبد، مؤسسة معا لتطوير العشوائيات، المعهد القومي للأورام التابع لجامعة القاهرة، بنك الطعام المصري، جمعية مصر الخير للغارمات، جمعية دار الأورمان وبنك الشفاء المصري.