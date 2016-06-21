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تعرف على علاج حكة الجسم بزيت الزيتون وعصير النعناع

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تعرف على علاج حكة الجسم بزيت الزيتون وعصير النعناع تعرف على علاج حكة الجسم بزيت الزيتون وعصير النعناع
حكة الجسم أو الجلد من الأمراض المنتشرة بين ملايين الأشخاص حول العالم، حيث يعانى الإنسان من شعور بعدم الارتياح وإحساس بالتهيج وهو ما يجعله يرغب فى هرش جسمه.

أسباب الشعور بحكة الجسم


>كشف التقرير الذى نشر بموقع مركز "مايو كلينيك" الأمريكى، أن حكة الجسم لها أسباب عديدة تشمل "الإصابة بالالتهاب الجلدى أو جفاف الجلد أو الإصابة بالطفح الجلدى أو الإكزيما أو الصدفية وأيضا بسبب الجرب أو القمل، وأيضا الحوامل قد يتعرضن للإصابة بحكة الجلد".
>وقد يصاب الشخص بالحكة نتيجة تناول بعض الأدوية، مثل بعض المضادات الحيوية ومضادات الفطريات وبعض الأدوية المخدرة، وبعض اضطرابات الأعصاب مثل التصلب المتعدد ومرض السكر .

علاج حكة الجسم بزيت الزيتون


>أضاف التقرير أن علاج حكة الجسم يكون غالبا باستخدام: كريمات الكورتيزون، وأقراص مضادات الهستامين، وفى السياق ذاته، كشف تقرير نشر بالموقع الهندى "findhomeremedy" عن وصفة لعلاج حكة الجسم باستخدام زيت الزيتون وعصير النعناع.

وأوضح التقرير أن عصير النعناع له تأثير ملطف يبرد الجسم، ويتمتع بخصائص مضادة للفطريات تساهم فى علاج حكة الجسم، ولكن مع ضرورة إضافة قطرات قليلة من زيت الزيتون، وعمل مساج للجسم بهذا الخليط كل يوم.

وأضاف التقرير أن استخدام خليط زيت الزيتون وعصير النعناع بشكل منتظم سيساهم فى علاج الشعور بالحكة.

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