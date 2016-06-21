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الحكومة الفلسطسينية: إجراء الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر القادم

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الحكومة الفلسطسينية: إجراء الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر القادم الحكومة الفلسطسينية: إجراء الانتخابات المحلية في الثامن من أكتوبر القادم

أرشيفية

أعلنت الفلسطينية، الثلاثاء، أن الثامن من أكتوبر المقبل، سيكون موعدا لإجراء الانتخابات المحلية في الأراضي الفلسطينية، حسبما أفادت “سكاي نيوز عربية”.

وجاء في بيان للحكومة عقب جلستها الثلاثاء: “قرر المجلس تحديد يوم السبت الموافق 8 أكتوبر، موعدا لإجراء انتخابات المجالس والهيئات المحلية، وتكليف لجنة الانتخابات المركزية البدء بإجراء كافة التحضيرات والترتيبات اللازمة، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وكانت آخر انتخابات فلسطينية محلية، قد جرت عام 2012، وشملت 340 هيئة، في حين قاطعتها حركة حماس ومنعت إجراءها في قطاع غزة.

وجرت أول انتخابات للهيئات المحلية الفلسطينية على 4 مراحل بين عامي 2004 و2005، وكان من المفترض أن تجرى عام 2010، لكن الخلافات السياسية التي نشبت بين حركتي فتح وحماس عقب سيطرة حماس على قطاع غزة، أدت إلى تأجيلها حتى 2012.

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