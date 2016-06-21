العثور على جثمان الشاب الغريق أثناء عمله بكوبرى سندوب

عثر أهالى قرية كفر الأمير التابعة لمركز تمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، على جثمان الشاب الثانى الذى غرق أمس، أثناء محاولة إنقاذ شقيقه الأكبر من الغرق، بترعة سندوب أثناء عملهما فى أعمال النظافة بكوبرى سندوب العلوى بالمنصورة.

وكان شقيقان قد لقيا مصرعهما غرقا، أثناء عملهما بكوبرى سندوب العلوى، بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، حيث عبد الله أحمد عبد الله والشهير بعبد الله حمادة 19 سنة، طالب بكلية الهندسة، والذى يعمل بأعمال النظافة بالكوبرى لظروفه المادية الصعبة،على التوضأ أمس، من ترعة سندوب أسفل الكوبرى، فجرفه التيار، فحاول شقيقه محمد 15 سنة، طالب بالمرحلة الثانوية، إنقاذه فجرفه التيار هو الآخر، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من استخراج جثمان الأول بينما أخفقت فى إستخراج جثمان شقيقه الثانى الأصغر.

وقطع العشرات من أهالى قرية كفر الأمير التابعة لمركز تمى الأمديد طريق المنصورة دمياط، الشرقى بين سندوب وعزبة الصفيح، أمس، احتجاجا على التباطؤ فى انتشال جثة الغريق ضمن شقيقين غرقا بمياه الرياح التوفيقى.

وتوقف كوبرى سندوب العلوى الجديد عن الحركة، والذى تم إفتتاح أجزاء منه قبل إفتتاح الرئيس عبد الفتاحالسيسي له، والذى من المقرر أن يتم فى 30 من يونيو المقبل، ونجحت قوات أمن الدقهلية، فى التفاوض مع أهالى قرية كفر الأمير، التابعة لمركز تمى الأمديد، بمحافظة الدقهلية، وإقناعهم بفتح طريق المنصورة دمياط الشرقى، بعد إغلاقه من قبل الأهالى لمدة 3 ساعات.

وعثر الأهالى على جثمان الشاب الغريق، أمام قرية برق العز، التابعة لمركز المنصورة، وتم إستدعاء قوات الشرطة والإسعاف، وجارى تحرير محضر واستخراج تصريح الدفن.

تفاصيل قطع طريق المنصورة دمياط بعد غرق شقيقين بقرية بالدقهلية

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