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الإمارات تدين الانفجار الذي استهدف موقعاً عسكرياً في الأردن

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الإمارات تدين الانفجار الذي استهدف موقعاً عسكرياً في الأردن الإمارات تدين الانفجار الذي استهدف موقعاً عسكرياً في الأردن

 أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الانفجار الذي استهدف موقعا عسكريا لخدمات اللاجئين على الحدود الشمالية الشرقية للأردن ما أسفر عن استشهاد ستة جنود وإصابة  14 آخرين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية الأردنية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها أن دولة الإمارات " إذ تستنكر هذا العمل الإجرامي الجبان الذي استهدف عددا من منتسبي القوات المسلحة الأردنية فإنها تؤكد تضامنها ووقوفها قيادة وحكومة وشعبا مع المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية حدودها والحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ".

وشددت دولة الإمارات مجددا على ضرورة تضافر الجهود الدولية كافة لمواجهة العنف والإرهاب بجميع أشكاله وصوره وأيا كان مصدره والجهات التي تقف خلفه.. وأعربت عن تعازيها لذوي الضحايا وللحكومة والشعب الأردني الشقيق وتمنت الشفاء العاجل للمصابين.

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