آثري بجامعة هارفرد : الهرم الأكبر غير متوازن

كشف المهندس غلين داش، رئيس مؤسسة البحوث الآثرية، أن الهرم الأكبر فى الجيزة غير متوازن، ومزعزع من إحدى الجانبين.

وقال الباحثون بحسب مزاعمهم، إن الهرم غير متوازن من الجانب الغربي بسبب خطأ خلال بنائه قبل حوالي 4500 سنة، حيث يظهر أن الجانب الغربي أطول بقليل من الجانب الشرقي وذلك بحسب ما نشرته سكاى نيوز عربية.

وصرح الباحثون أن، تقدير متوسط طول جانب الهرم بمقدار 230.363 متر، حيث أن الخطأ يتمثل فى 14.9 سم مما يجعل الجانب الغربى للهرم أطول من الشرقى.

حيث أوضح،داش، فى تقرير له، ” إن المصريين يمتلكون مهارات رائعة في البناء، ونأمل في معرفة كيف بنوا الهرم بهذه الدقة وفي تعلم الكثير عن الأدوات والتكنولوجيا التي استخدموها.”