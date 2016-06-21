رئيس الوزراء يستعرض مع وزير الموارد المائية خطة تحسين شبكة الترع والمصارف

أكد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، حرص الدولة على المضي قدمًا في اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها، ومواجهة العجز المائي لسد الفجوة بين الموارد والإحتياجات، والعمل على ترشيد استهلاك المياه بنشر الوعي بثقافة الترشيد وضبط الاستهلاك.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس الوزراء اليوم بوزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي لبحث الرؤية الاستراتيجية للعمل على تلبية احتياجات البلاد من المياه، وسد العجز المائي الحالي، حيث تعتمد الاستراتيجية على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعي والصحي المعالجة، وإضافة كميات إلى الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر وتنقية المياه الجوفية إلى جانب ترشيد الإستهلاك.

من جانبه، قال وزير الموارد المائية والري أنه تم – خلال اللقاء – عرض خطة الوزارة لتحسين كفاءة شبكة الترع والمصارف، وإجراءات إزالة التعديات على نهر النيل، منوهاً إلى أنه تمت إزالة 10 آلاف و200 حالة منذ بداية الحملة، كما يتم الإزالة المستمرة لورد النيل لتطهير المجرى وصولاً إلى نهاية الترع والمجاري المائية.

وأضاف الوزير أن اللقاء تطرق – أيضاً – إلى مشروع قناطر أسيوط الجديدة التي سيتم افتتاحها في سبتمبر 2017، والذي سيكون له مردود كبير على محافظة أسيوط خاصة في مجال الري وتوفير الكهرباء، مؤكدا أنه تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لإنشاء عدد من السدود للحماية من السيول اعتباراً من الأول من يوليو القادم، وذلك بغرض الحفاظ على الأراضي الزراعية وممتلكات المواطنين، والاستفادة من تلك المياه لأغراض التنمية.

وأشار الوزير إلى أنه تم التأكيد – خلال اللقاء – على تنفيذ قرار وقف تصدير الأرز نهائيًا وفرض العقوبات على الزراعات المخالفة للأرز.

أ.ش.أ