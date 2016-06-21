مباحث التموين تضبط موظفين تلاعبا بالبطاقات الذكية للاستيلاء على السلع المدعمة

ضبطت الإدارة العامة لمباحث التموين ، اليوم الثلاثاء، اثنين من الموظفين لتلاعبهما ببطاقات التموين الذكية الخاصة بصرف المقررات التموينية والسلع المدعمة من الدولة للمواطنdk.

وأوضح مدير مباحث التموين العميد مصطفى البكرى أنه تم ضبط رئيس مكتب تموين الوراق "س. ج." لاستغلاله وظيفته فى الاستيلاء على 856 بطاقة تموين ذكية خاصة بصرف المقررات التموينية والسلع المدعمة من الدولة للمواطنين بدائرة عمله، حيث كان المتهم يستغل تقديم المستندات الخاصة بذلك من جانب المواطنين للحصول على تلك البطاقات للتمكن من صرف المقررات التموينية المستحقة لهم، إلا أن المذكور كان يستولى على تلك البطاقات بعد استخدامها من الشركة المختصة بدلًا من تسليمها لأصحابها، مستغلًا طبيعة عمله رئيسًا لمكتب تموين الوراق، محققًا أرباحا طائلة غير مشروعة.

وأضاف مدير المباحث أنه تم أيضًا ضبط المدير المسئول عن محل بقالة تموينية بقرية البرمبل بمركز أطفيح "ص. ع." لتجميعه كميات كبيرة من البطاقات الذكية بلغت 431 بطاقة مخصصة لصرف الدعم للمواطنين، وذلك بالتحايل وصرف الدعم بطريقة غير مشروعة بقصد الاستيلاء على المال العام من خلال بيانات وهمية تفيد بحصول أصحاب تلك البطاقات على المقررات التموينية الخاصة بهم على خلاف الحقيقة، مشيرا إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين فى كلتا القضيتين وإحالتهما إلى النيابة المختصة.

من جانبه، شدد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالى على ضرورة تعقب الفساد أيًا كان مرتكبوه فى كافة الأجهزة والمديريات الخدمية التى تقدم الخدمات أو السلع للمواطن، مؤكدًا أنه لا تستر على فاسد مهما كان منصبه.

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