ضبط 3 بحوزتهم أسلحة نارية وتحرير 1470 مخالفة فى حملة أمنية بالإسماعيلية

نظمت مديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع إدارة مرور الإسماعيلية حملة مرورية وأمنية تنفيذا لتوجيهات اللواء على العزازى، مدير أمن الإسماعيلية، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى الإسماعيلية.

وتمكنت الحملة التى رأسها العميد محمد عامر مدير إدارة المرور من تحرير وضبط 1572 مخالفة مرورية متنوعة وشملت573 مخالفة مرورية متنوعة " نموذج 125 "و154 مخالفة إزالة ملصقات و167 مخالفة انتظار خاطئ وحجز7 سيارات و211 مخالفة سحب رخص قيادة وتسييرو88 مخالفة التحدث فى المحمول أثناء القيادة و83 مخالفة عدم استخدام حزام الأمان و111 مخالفة تجاوز السرعة " رادار"و96 مخالفة سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية وسحب 82 رخص لمخالفة البيئة.

وتمكنت الحملة من ضبط 25 دراجة نارية بدون لوحات معدنية بنطاق الإقليم وتحرير17 مخالفة انتهاء رخصة تسير دراجة نارية و15 مخالفة انتهاء رخصة قيادة دراجة نارية و90 مخالفة عدم ارتداء خوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ اللازم نحوهم.

فى سياق متصل، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع مباحث مركز القنطرة غرب ومباحث قسم ثان الإسماعيلية ومباحث مركز القصاصين من القبض على عاطلين وتاجر بحوزتهم أسلحة نارية بقصد الدفاع.

وكان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد محمد جميل رئيس مباحث قسم ثان الإسماعيلية ومعاونيه بالقبض على المتهم " بلال .م .ع " 24 سنة عاطل مقيم حى السلام ــ دائرة القسم وبحوزته سلاح نارى عبارة عن ( فرد خرطوش محلى الصنع ) و( 2 ) طلقة عيار 12 رش، كذا ( 100 ) قرص مخدر، ومبلغ مالى قدره 50 جنيها، وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح النارى للدفاع عن تجارته غير المشروعة.

وتمكن الرائد محمود على رئيس مباحث القصاصين ومعاونوه من القبض على المتهم "ربيع .م .ح"34 سنة عاطل مقيم الشيخ سليم ــ دائرة المركز وبحوزته سلاح نارى عبارة عن ( فرد خرطوش محلى الصنع )، وكذا ( 4 ) طلقات عيار 12 رش، وكذا كمية من جوهر الهيروين المخدر وزنت حوالى ( 50 جراما ) ومبلغ مالى 35 جنيها وتليفون محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة البيع والتليفون المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع عن تجارته غير المشروعة.

تحرير 1470 مخالفة خلال حملة مرورية بالإسماعيلية

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