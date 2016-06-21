ولد الشيخ أحمد: قدمت خارطة طريق للخروج من الأزمة اليمنية

قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممى إلى اليمن، إنه قدم خارطة طريق للخروج من الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن التصور يشمل تسليم السلاح و تشكيل حكومة وانتخابات، موضحاً أن الأطراف اليمنية تعاملت بإيجابية لكنها لم تتفق على الترتيبات.

وأضاف خلال كلمته بجلسة المباحثات اليمنية فى نيويورك، :" أعول على الدول الفاعلة لتحفيز اليمنيين على تخطى العقبات"، مشدداً على أن اتفاق وقف الأعمال العدائية ما زال جوهريا لتطويق الخروقات، لافتاً إلى أن الخروقات فى مأرب وتعز والمناطق الحدودية مع السعودية عديدة.

وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن لجان المراقبة لم تنجح في وقف الخروقات الخطيرة فى اليمن، مضيفاً أن اليمن يشهد أزمة إنسانية كبيرة بسبب انهيار الخدمات.

وتابع:"سأسلم الوفدين اليمنيين خلال الأيلم المقبلة تصورا شاملا للحل".

- المبعوث الأممى لليمن يعقد جلسة مع الحوثيين والمؤتمر الشعبى العام بالكويت

>