أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

ولد الشيخ أحمد: قدمت خارطة طريق للخروج من الأزمة اليمنية

Google+ Print
ولد الشيخ أحمد: قدمت خارطة طريق للخروج من الأزمة اليمنية ولد الشيخ أحمد: قدمت خارطة طريق للخروج من الأزمة اليمنية
قال إسماعيل ولد الشيخ أحمد المبعوث الأممى إلى اليمن، إنه قدم خارطة طريق للخروج من الأزمة اليمنية، مشيراً إلى أن التصور يشمل تسليم السلاح و تشكيل حكومة وانتخابات، موضحاً أن الأطراف اليمنية تعاملت بإيجابية لكنها لم تتفق على الترتيبات.

وأضاف خلال كلمته بجلسة المباحثات اليمنية فى نيويورك، :" أعول على الدول الفاعلة لتحفيز اليمنيين على تخطى العقبات"، مشدداً على أن اتفاق وقف الأعمال العدائية ما زال جوهريا لتطويق الخروقات، لافتاً إلى أن الخروقات فى مأرب وتعز والمناطق الحدودية مع عديدة.

وأشار ولد الشيخ أحمد إلى أن لجان المراقبة لم تنجح في وقف الخروقات الخطيرة فى اليمن، مضيفاً أن اليمن يشهد أزمة إنسانية كبيرة بسبب انهيار الخدمات.

وتابع:"سأسلم الوفدين اليمنيين خلال الأيلم المقبلة تصورا شاملا للحل".


>- المبعوث الأممى لليمن يعقد جلسة مع الحوثيين والمؤتمر الشعبى العام بالكويت
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة