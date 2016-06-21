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مسئول يمنى: انسحاب الحوثيين وتسليم السلاح يفتحان باب تشكيل حكومة موسعة

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مسئول يمنى: انسحاب الحوثيين وتسليم السلاح يفتحان باب تشكيل حكومة موسعة مسئول يمنى: انسحاب الحوثيين وتسليم السلاح يفتحان باب تشكيل حكومة موسعة
قال خالد اليمانى المندوب اليمنى فى الأمم المتحدة، إن اليمنية ومنذ بدء المفاوضات انخرطت بجدية للتوصل إلى حل، موضحاً أن الحكومة اليمنية تفاوض وفق المرجعيات القانونية وعلى رأسها القرار 2216.

وأضاف خلال كلمته بجلسة المحادثات اليمنية فى نيويورك، أن الوفد الرسمى عمل خلال شهرين بانفتاح كامل من أجل إنهاء مفاعيل الانقلاب، متابعاً: " وفد الانقلابيين حاول الانقلاب على المفاوضات عبر فرض شروط الأمر الواقع"، مشيراً إلى أن انسحاب الحوثيين وتسليم السلاح يفتحان باب تشكيل حكومة موسعة.

وتابع:"ما من دولة تقبل التفاوض مع جهة انقلبت على سلطة المؤسسات وقوضت الدولة"، مردفاً:" نطالب بانسحاب شامل وتسليم السلاح وإلغاء ما يسمى اللجان الثورية".


>- مسئول يمنى: المتمردون الحوثيون يعملون على إضاعة الوقت فى مشاورات الكويت
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