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الحكومة: 300 مليون جنيه لإنشاء سدود للحماية من السيول اعتباراً من الشهر المقبل

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الحكومة: 300 مليون جنيه لإنشاء سدود للحماية من السيول اعتباراً من الشهر المقبل الحكومة: 300 مليون جنيه لإنشاء سدود للحماية من السيول اعتباراً من الشهر المقبل
أكد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة على المضى قدماً فى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الموارد المائية وتنميتها ومواجهة العجز المائى لسد الفجوة بين الموارد والاحتياجات، والعمل على ترشيد استهلاك المياه بنشر الوعى بثقافة الترشيد وضبط الاستهلاك.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء بالدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى لبحث الرؤية الاستراتيجية للعمل على تلبية احتياجات البلاد من المياه، وسد العجز المائى الحالى، حيث تعتمد الاستراتيجية على إعادة تدوير مياه الصرف الزراعى والصحى المعالجة، وإضافة كميات إلى الموارد المائية من خلال تحلية مياه البحر وتنقية المياه الجوفية إلى جانب ترشيد الاستهلاك.

وأشار الوزير عقب اللقاء إلى أنه تم عرض خطة الوزارة لتحسين كفاءة الترع والمصارف، وإجراءات إزالة التعديات على نهر النيل، منوهاً إلى أنه تم إزالة 10 آلاف و200 حالة منذ بداية الحملة، كما يتم الإزالة المستمرة لورد النيل لتطهير المجرى وصولاً إلى نهاية الترع والمجارى المائية.

وأضاف الوزير أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مشروع قناطر أسيوط الجديدة التى سيتم افتتاحها فى سبتمبر 2017، والذى سيكون له مردود كبير على محافظة أسيوط خاصة فى مجال الرى وتوفير الكهرباء، وأكد الوزير أنه تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لإنشاء عدد من السدود للحماية من السيول اعتباراً من 1/7/2016 وذلك بغرض الحفاظ على الأراضى الزراعية وممتلكات المواطنين، والاستفادة من تلك المياه لأغراض التنمية.

وأشار الوزير أنه تم التأكيد خلال اللقاء على تنفيذ قرار وقف تصدير الأرز نهائياً وفرض العقوبات على الزراعات المخالفة للأرز.


>- وزير الرى: إنشاء سدود ومخرات بالصعيد لحمايتها من السيول بـ40 مليون جنيه
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