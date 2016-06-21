أبو هشيمة يرعى سحور جامعة القاهرة.. ونصار يسمح بدخول ذوى الاحتياجات الخاصة

أعلنت جامعة القاهرة، عن قيام رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وشركة "حديد المصريين"، برعاية السحور الخاص بالطلاب داخل الجامعة غدا الأربعاء، بحضور لفيف من الوزراء والشخصيات العامة.

من جانبه، أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، على دخول متحدى الإعاقة ومرافقيهم بغير حجز مسبق تسهيلا لهم، مشيرا إلى أن الجامعة استعدت استعدادا عظيما لهذه المناسبة التى لم تقم فى مصر، أو فى أى بلد آخر من قبل، سواء من حيث عدد المدعوين أو تجهيز الوجبات أو المشروبات وإعداد المكان وبرنامج الحفل".

وأضاف نصار، حسب ما نشره على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، قائلا "يواكب ذلك مهرجان رمضانى فنى لفرق التنورة وفرقة المولد والألعاب الشعبية وغناء مواهب الجامعة والطفل أحمد السيسى وإنشاد دينى وذلك على مسرح سيقام أمام الباب الجمهورى للقبة"، موضحا أن الفاعلية سيحضرها لفيف من الوزراء الحاليين والسابقين وشخصيات عامة وصحفيين وكتاب وفنانين.

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