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منصور بن محمد يكرم يكرم الفائزين بجائزة "وطني الإمارات للعمل الإنساني 2016"

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منصور بن محمد يكرم يكرم الفائزين بجائزة "وطني الإمارات للعمل الإنساني 2016" منصور بن محمد يكرم يكرم الفائزين بجائزة "وطني الإمارات للعمل الإنساني 2016"

احتفلت مؤسسة وطني الامارات مساء أمس بالفائزين بجائزة " وطني الإمارات للعمل الإنساني 2016 " في دورتها الرابعة والتي نظمت تحت شعار "هذا ما كان يحبه زايد".

إلى ذلك فقد كرم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم وإلى جانبه ضرار حميد بالهول الفلاسي مدير عام مؤسسة وطني الإمارات الفائزين بالجائزة وعلى رأسهم حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم رئيسة مؤسسة دبي للمرأة وعشر شخصيات وجهات رائدة في مجال العمل الإنساني.

ومن بين الجهات التي تم تكريمها في الحفل - الذي أقيم في فندق انتركونتيننتال فيستيفال سيتي في دبي - مؤسسة شباب الإمارات وهيئة الصحة في دبي وهيئة تنظيم الاتصالات وجمعية دار البر.

وقد تسلمت الجائزة نيابة عن سمو الشيخة منال بنت محمد السيدة هالة البدري نائبة رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي للمرأة.
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