أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

« الطب البيطري الوادى الجديد» تكثف حملاتها على منافذ بيع اللحوم بالمحافظة

Google+ Print
« الطب البيطري الوادى الجديد» تكثف حملاتها على منافذ بيع اللحوم بالمحافظة « الطب البيطري الوادى الجديد» تكثف حملاتها على منافذ بيع اللحوم بالمحافظة

 

كشف على الأبقار بالوادي الجديد

كتب – مراسل «ONA»

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث ،ومفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية، حملاتها المكثفة على منافذ تسويق ،وبيع اللحوم والطيور، والأسماك الطازجة، والمجمدة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمى ،للحفاظ على صحة المواطنين.

كما  تستأنف الفرق البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظة، تنفيذ برنامج تحصين الثروة الحيوانية، ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الضأن ،بعدد من أحياء وقرى مدينة الخارجة وهي “المشارع ، زرزارة ، بئر 1 صرح الدكتور محمد بشير ،مدير عام الطبي البيطري بالمحافظة ، بأن التطعيم أمن وليس له أي أثار جانبية مؤكداً أن تكلفة تحصين رأس الأبقار الواحدة خمسة جنيهات ورأس الغنم الواحدة ثلاث جنيهات فقط.

وناشد بشير ،المواطنين بالتعاون مع الفرق البيطرية وتقديم المواشي للتحصين للحفاظ على صحة المواشي ووقايتها من كافة الأمراض المعدية من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتقديم لحوم خالية من الأمراض للمواطنين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

وزير التموين يعلن صرف مستحقات الفلاحين الموردين للقمح من خلال 3 بنوك

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

تعرف على لغز "الرائحة السمكية" في الزيت التمويني

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: سنصل لمستحقي الدعم بـ«تنقية بطاقات التموين»

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه

رئيس الوزراء: تنقية بطاقات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه