« الطب البيطري الوادى الجديد» تكثف حملاتها على منافذ بيع اللحوم بالمحافظة

كتب – مراسل «ONA»

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع مباحث التموين ،ومفتشي الأغذية بمديرية الشئون الصحية، حملاتها المكثفة على منافذ تسويق ،وبيع اللحوم والطيور، والأسماك الطازجة، والمجمدة، للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك الأدمى ،للحفاظ على صحة المواطنين.

كما تستأنف الفرق البيطرية التابعة لمديرية الطب البيطري بالمحافظة، تنفيذ برنامج تحصين الثروة الحيوانية، ضد مرض الجلد العقدى وجدرى الضأن ،بعدد من أحياء وقرى مدينة الخارجة وهي “المشارع ، زرزارة ، بئر 1 صرح الدكتور محمد بشير ،مدير عام الطبي البيطري بالمحافظة ، بأن التطعيم أمن وليس له أي أثار جانبية مؤكداً أن تكلفة تحصين رأس الأبقار الواحدة خمسة جنيهات ورأس الغنم الواحدة ثلاث جنيهات فقط.

وناشد بشير ،المواطنين بالتعاون مع الفرق البيطرية وتقديم المواشي للتحصين للحفاظ على صحة المواشي ووقايتها من كافة الأمراض المعدية من أجل النهوض بالثروة الحيوانية وتقديم لحوم خالية من الأمراض للمواطنين.