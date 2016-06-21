أخبار المغرب اليوم.. المغرب تسعى لإعدام الأكياس البلاستيكية قبل قمة المناخ

ركزت أخبار المغرب اليوم، حول أطلاق المغرب حملة واسعة، عبر وسائل الإعلام بمختلف أنواعها تلفزيون وإذاعة وصحف ورقية، وعبر وسائل الاتصال الاجتماعية الحديثة فيس بوك وتويتر ويوتيوب، ضد "الأكياس البلاستيكية"، تحت شعار: "صفر أكياس بلاستيكية".

ويأتى إطلاق هذه "الحملة الواسعة"، فى سياق الأنشطة المواكبة لاحتضاء المملكة المغربية، لقمة الأرض والمناخ، المعروفة اختصارا بـ "كوب 22"، فى نوفمبر المقبل، فى مدينة مراكش، وفى سياق استعدادى قبلى، لدخول أول قانون يحظر تصنيع وتسويق "الأكياس البلاستيكية خاصة السوداء".

وتناولت أخبار المغرب اليوم، مصير عودة بعثة المينورسو إلى المغرب، فى شقها المدني، ففى الوقت الذى تنشر فيه عدد من وسائل الإعلام التابعة لجبهة البوليساريو أخبارا مفادها تقدم المشاورات بين المغرب والأمم المتحدة حول عودة عناصر المينورسو إلى الجنوب المغربي، لا يزال الصمت هو سيد الموقف من الجانب المغربى.

ورصدت أخبار المغرب اليوم، ايضا تقرير لجمعية حقوقية مغربية جاء فيه إن اللاجئين السوريين فى المغرب يعيشون أوضاعاً كارثية وحرمانهم من الضمانات اللازمة لحماية حقوقهم الأساسية.

وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بمناسبة اليوم العالمى للاجئين، على أن آلاف اللاجئين السوريين فى المغرب يعيشون أوضاعاً كارثية ترجع بالأساس إلى تقاعس الدولة عن توفير الحماية الواجبة لهم، والأخذ بمتطلبات تواجدهم كلاجئين بالمغرب فى البرامج والسياسات العمومية.

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