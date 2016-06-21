مسئول أممى: خطة الاستجابة الإنسانية لليبيا لا تزال ضعيفة التمويل

أكد نائب الممثل الخاص للأمين العام والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية فى ليبيا، على الزعترى، أن خطة الاستجابة الإنسانية لليبيا لا تزال ضعيفة التمويل، مما لا يمكن من تقديم استجابة إنسانية مناسبة لاحتياجات المتضررين، إذ بلغ إجمالى عدد الأشخاص المحتاجين ضمن فئة المهاجرين واللاجئين فى الخطة 250 ألف شخص، بينهم 100 ألف شخص من اللاجئين وطالبى اللجوء، هذا فضلاً عما تتحدث عنه أحدث الأرقام التى سجلتها المنظمة الدولية للهجرة بشأن 417 ألفًا و123 من النازحين.

وأشار الزعترى فى بيان بمناسبة اليوم العالمى للاجئين إلى تشريد أكثر من 65 مليون شخص من منازلهم على مستوى العالم، وأن قتلى زوارق الهجرة غير الصالحة للإبحار بلغوا 2859 منذ بداية العام.

وتابع قائلا شرع عدد كبير من المهاجرين إلى المجهول انطلاقًا من ليبيا، وانجرف الكثير من الجثث إلى شواطئ ليبيا حيث تم دفنهم هناك.

وأضاف الزعترى يجب أن تكون استجابتنا للاجئين مرتكزة على قيمنا المشتركة من مشاركة المسؤولية وعدم التمييز وحقوق الإنسان والقانون الدولى للاجئين، بما فى ذلك مبدأ عدم الإعادة القسرية.