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مقتل وإصابة 35 من"الحشد الشعبى" بانفجار سيارة مفخخة بالعراق

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مقتل وإصابة 35 من"الحشد الشعبى" بانفجار سيارة مفخخة بالعراق مقتل وإصابة 35 من"الحشد الشعبى" بانفجار سيارة مفخخة بالعراق
فجر انتحارى يقود سيارة مفخخة نفسه اليوم الثلاثاء، فى موقع تابع لقوات "الحشد الشعبى" بقضاء الدور بمحافظة صلاح الدين شمالى العراق، مما أسفر عن مقتل وإصابة عشرات من عناصر الحشد.

وقال مصدر أمنى وشهود عيان إن ان انتحارياً يقود سيارة نقل مفخخة فجرها بمقر لواء "كربلاء للحشد الشعبى" فى منطقة الدواجن جنوبى قضاء الدور شرق تكريت مركز محافظة صلاح الدين، مما أسفر عن مقتل 5 وإصابة أكثر من 30 آخرين بجراح.

على صعيد متصل، أكدت قيادة "الحشد الشعبى" فى الأنبار اليوم إصابة مدير إعلام الحشد النقيب عصام الدين عبد الله نتيجة انفجار عبوة ناسفة وسط مدينة الفلوجة شرقى الأنبار.

وقال قائد لواء الكرمة بالحشد الشعبى العقيد جمعة الجميلى، فى تصريح صحفى، إن عبوة ناسفة انفجرت ظهر اليوم خلال عمليات تمشيط المناطق السكنية وسط مدينة الفلوجة، وأدت إلى إصابة مدير اعلام الحش بجراح نقل على اثرها للمستشفى.

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