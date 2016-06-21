وزير الرياضة يقترح على مجلس الوزراء إقامة القمة باستاد القاهرة

يعرض خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ملف إقامة مباراة الزمالك والأهلي على استاد القاهرة على الاجتماع الأسبوعي المقبل لمجلس الوزراء.

ومن المقرر حتى الآن إقامة مباراة الجولة الـ34 من الدوري يوم 9 يونيو علة ملعب بتروسبورت.

وأعلنت الوزارة أن عبد العزيز سيسعى للحصول على موافقة وزارة الداخلية على إقامة المباراة في استاد القاهرة.

ويستند عبد العزيز في مقترحه إلى أن استاد القاهرة سوف يستضيف مباراة منتخب مصر للشباب أمام أنجولا بحضور الجماهير، وأن الاستاد تم تجهيزه بكاميرات مراقبة وكل متطلبات النيابة عقب حادثة بورسعيد عام 2012.

ولم يستضف استاد القاهرة مباراة الدربي بين الأهلي والزمالك منذ تعادلهما 2-2 في 29 يونيو 2011.