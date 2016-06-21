الإسماعيلي لـ في الجول: قرارنا بشأن مباراة الأهلي مساء الثلاثاء

صرح فتحي بلبل المدير التنفيذي لنادي الإسماعيلي بأن قرار النادي النهائي بشأن خوض مباراة الأهلي سيصدر مساء اليوم الثلاثاء.

وقال بلبل في تصريحات لـ FilGoal.com: "نعقد مساء اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن موقف النادي تجاه المباراة بعد ما جد مؤخرا".

وأضاف "النادي سبق وأعلن أنه لن يعلب المباراة على ملعب برج العرب، وأننا سننسحب حال الإصرار على إقامته في هذا الملعب".

بلبل أتم "لكننا سنتخذ القرار النهائي والأخير مساء اليوم الإثنين".

وكان اتحاد الكرة قد أكد أن المباراة ستقام على استاد برج العرب، وأن الأهلي لن يلعب في منطقة القناة. (طالع التفاصيل)

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.