أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الإسماعيلي لـ في الجول: قرارنا بشأن مباراة الأهلي مساء الثلاثاء

Google+ Print
الإسماعيلي لـ في الجول: قرارنا بشأن مباراة الأهلي مساء الثلاثاء الإسماعيلي لـ في الجول: قرارنا بشأن مباراة الأهلي مساء الثلاثاء

صرح فتحي بلبل المدير التنفيذي لنادي الإسماعيلي بأن قرار النادي النهائي بشأن خوض مباراة الأهلي سيصدر مساء اليوم الثلاثاء.

وقال بلبل في تصريحات لـ FilGoal.com: "نعقد مساء اليوم الثلاثاء مؤتمرا صحفيا للإعلان عن موقف النادي تجاه المباراة بعد ما جد مؤخرا".

وأضاف "النادي سبق وأعلن أنه لن يعلب المباراة على ملعب برج العرب، وأننا سننسحب حال الإصرار على إقامته في هذا الملعب".

بلبل أتم "لكننا سنتخذ القرار النهائي والأخير مساء اليوم الإثنين".

وكان اتحاد الكرة قد أكد أن المباراة ستقام على استاد برج العرب، وأن الأهلي لن يلعب في منطقة القناة. (طالع التفاصيل)

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الأهلي يوم الجمعة المقبل، ضمن مباريات الجولة الـ 32 من بطولة الدوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع