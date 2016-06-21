باولو: لا أسجل بيدي ليقال أنني هداف بالصدفة

سخر حسام سلامة "باولو" مهاجم سموحة من المشككين في أحقيته بالفوز بلقب هدف الدوري الموسم الماضي.

وصرح باولو عبر إذاعة 9090: "لم أنال لقب هداف الدوري بالصدفة، بل كنت هدافًا لكل فريق لعبت له، وهذا نتيجة عمل واجتهاد في التدريبات ومساعدة زملائي بنادي الداخلية في الملعب".

وأضاف: "الأهداف أرزاق ولعب وتركيز في العمل مع كل المدربين الذين عملت معهم، سواء علاء عبد العال في الداخلية أو حلمي طولان ومحمد يوسف وميمي عبد الرازق بنادي الداخلية".

وواصل ساخرًا: "أتعجب ممن يقول أنني أسجل الأهداف بالفطرة دون موهبة، كل مهاجمي مصر متشابهين، ولكن هل أسجل بيدي ليقال ذلك؟".

وأكد حسام باولو أنه لم يفقد الأمل في الانضمام لمنتخب مصر، مشيرًا إلى أن إداري المنتخب طالبه بصورة جواز سفره قبل اللقاء الأخير أمام تنزانيا، إلا أنه لم يتم ضمه للمعسكر.

وأتم: "لدي طموح كبير، سأواصل العمل بجدية، وأحترم رأي الجهاز الفني للمنتخب بقيادة هيكتور كوبر، وأتمنى أن يحالفني التوفيق في اللعب بكأس إفريقيا القادمة".

ويتصدر باولو قائمة هدافي الدوري هذا الموسم برصيد 16 هدفًا، ونال لقب الهداف الموسم الماضي بإحراز 20 هدفًا.