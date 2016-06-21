تزيني بأجمل تصميمات الأقراط الماسية لأناقتك في رمضان

لأناقة كلّها فخامة ورقيّ في مناسباتك الرمضانية المميزة، أنصحك بأن تكملي إطلالاتك بالأزياء الشرقية، من عبايات وقفاطين وجلابيات، بأجمل تصميمات الأقراط الماسية الفاخرة، التي ستُعطي طلّتك ـ بشكل عام ـ سحراً وجمالاً خاصّين، لا سيّما أننا شاهدنا أجمل تصميمات الأقراط الماسية، وقد قدّمتها دور المجوهرات العالمية في مجموعاتها لموسم ربيع وصيف 2016.

10 عقود ماسية لمن تبحث عن إطلالة فخمة!

وضمن هذه المجموعات، ثمّة أقراط ماسيّة ملوّنة مثاليّة لفصل الصيف، من مجموعة "ديور غرانفيل" Dior Granvill ، من "ديور فاين جولوري" Dior Fine Jewellery ، وأقراط ذات تصميمات مُبهرة من مجموعة "اتورديسان" Etourdissant ، من "كارتيه" Cartier . وكانت دار "بولغاري" Bulgari قد قدّمت تصميمات أقراط ماسيّة رائعة ضمن مجموعة "ايتاليان غاردن" Italian Gardens . وكذلك فعلت دار "شوبارد "Chopard في مجموعة "ريد كاربت "Red Carpet، ودار "شانيل "Chanel في مجموعة "سيغناتشور دو شانيل" Signature de Chanel وغيرها من دور المجوهرات العالمية.

شاهدي المجموعة الكبيرة والمميزة التي اخترناها لك من الأقراط الماسية من أرقى دور المجموهرات، واختاري منها ما يُعجبك لتتزيّني بها في مناسباتك الخاصّة، طوال شهر رمضان 2016.