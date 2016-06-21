مجموعة "رالف لورين" "بربل لايبل" لربيع ٢٠١٧

تحتضن مجموعة "رالف لورين بربل لايبل" Ralph Lauren Purple Label لربيع 2017 جميع احتياجات الرجل العصري، مع لمسة ترفيه منسوجة من خلال الملابس الرياضية والخردوات والملابس الرّسمية والاكسسوارات.

حيث تتميز الملابس الرّياضية في هذه المجموعة بلمسة عصرية ممزوجة مع التّفاصيل الريفية وقد استعمل فيها الكشمير والقمصان والسترات الصوفية التي تبدو وكأنها منسوجة من الهواء، وسراويل الركض المنسوجة من الصّوف الاستوائي والسّراويل الخاصّة بالعدّائين المقاومة للماء. ويطغى على هذه المنسوجات موضوع البحر الذي يتغلغل في تلك الملابس العالية الأداء، مثل معطف النيوبرين Neoprene من القماش الخشن مع تفاصيلها وهي واقية من الهواء بشكل عام.

أما فيما يتعلّق بالبدلات، فتتّضح أمامنا صورة ظلّيّة أكثر استرخاءً في الأقمشة المصبوغة الغنية والمتجدّدة تحت مظلّة من تركيبات متطوّرة من الألوان. وهناك مجموعات من الملابس المنفصلة باللّون الرّمادي، والرّمادي الداكن والكحلي التي تختلط مع بعضها لتشكّل تصميماً خاصاً خفيف الوزن من الحرير والكتان مع اللمسات الخاصة مثل سلة النسج وأنماط "شيفرون" لإضفاء بعداً إضافياً. وتشمل تفاصيل الموضة الحديثة السراويل العالية الخصر والواسعة الساق، والذي يكسر من حدّته سترة غير مبطنة مع جيوب تصحيحية، وطبقات التريكو المتنوّعة.

وتم استيحاء الملابس الرسمية من العمارة الهندسية النظيفة من عصر فنّ التزيين Art Deco ويتضح ذلك من خلال التناقض في الرسم باللونين الأبيض والأسود. أمّا الجاكار فمنسوجة مع أنماط معاصرة مختلفة بعض الشيء، ورسمات مبنى كرايسلر الشهير، وهو جهة نيويورك الأسطورية.