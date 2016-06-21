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اختاري الاكسسوارت الذهبية لإطلالة مُشرقة في رمضان!

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الثلاثاء 21-06-2016 15:09

علينا دائماً أن نحسن انتقاء الاكسسوارات التي نرغب في إكمال إطلالاتنا بها، لأنها تؤدّي دوراً كبيراً في أناقتنا. وكلّما كانت الاكسسوارت أكثر تميّزاً جعلت إطلالاتنا تبدو أكثر تألقاً. فإذا كنت تبحثين عن ما يُكمل أزياءك الرمضانية بأفضل طريقة، فنصيحتي أن تختاري الاكسسوارت الذهبية، و لاسيما أننا في هذا الموسم شاهدنا أجمل التصميمات منها وأكثرها فخامة وعصرية، وقد قدّمتها دور الأزياء العالمية على مختلف أنواع الاكسسوارت من شنط اليد، إلى الأحذية، فالمجوهرات وغيرها.

هذه اكسسوارات النجمات في مسلسلات رمضان 2016

وقد شاهدنا أجمل التصميمات لدى كلّ من: "غوتشي" Gucci، "سانت لوران" Saint Laurent، "أوسكار دي لا رينتا" Oscar de la Renta، "كريستيان لوبوتان" Christian Louboutin، "توم فورد" Tom Ford، "دولتشي اند غابانا" Dolce&Gabbana وغيرها.
بإمكانك تنسيق الاكسسوارت الذهبية مع مختلف ألوان الأزياء، فهي تليق بالأسود، والأبيض، والألوان الحيوية كدرجات الباستيل؛ وهي ستبدو مثالية مع الأزياء الشرقية من عبايات وجلابيات وقفاطين.

اختاري من المجموعة الكبيرة والمميّزة من الاكسسوارت الذهبية التي انتقيناها لك للتألقي ببريق راقٍ في إطلالاتك الرمضانية.

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سيدتي