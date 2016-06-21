أكد الدكتور إسلام حامد مستشار التدريب لشئون التعليم والتنمية المستدامة، بجامعة الزقازيق، أنه تم اعتماد وحدة التدريب والتعليم المستمر بمركز تقنية الاتصالات والمعلومات بجامعة الزقازيق من الأكاديمية المهنية للمعلمين كمركز تنمية مهنية للمعلمين على مستوى الجمهورية، طبقا لمعايير الاعتماد الخاصة بالأكاديمية.

وقام الدكتور خالد الدرندلى المدير التنفيذى للمعلومات بالجامعة ومدير مركز تقنية الاتصالات والمعلومات بتوفير كافة التجهيزات الخاصة بقاعات التدريب بوحدة التدريب واللازمة للاعتماد من الأكاديمية المهنية للمعلمين وقام بتوجيه مجدى عبد العزيز المدير المالى والإدارى بالمركز بتسهيل كافة الإجراءات الإدارية اللازمة للاعتماد.

يأتى ذلك الاعتماد فى إطار مشروع التمبس الدولى "إديو كامب" للتعليم من أجل التنمية المستدامة، حيث كانت جامعة الزقازيق أحد المشاركين البارزين فى المشروع فى الفترة من "2010 - 2013م "مع جامعات أوربية مثل "آخن بألمانيا - جراز بالنمسا - ليمرك بأيرلندا" بالإضافة لست جامعات مصرية ومكتبة الإسكندرية، حيث كان الدكتور نبيل حسن (وكيل كلية الهندسة للدرسات العليا حاليا) منسق المشروع بجامعة الزقازيق.

وقد تم تدريب كوادر من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة فى إطار مشروع الاديو كامب بالجامعات الأوروبية وهم الدكتور أحمد منصور الزهيرى بكلية الزراعة، والدكتور إسلام السيد حامد بكلية الطب البيطرى، والدكتور هانى فرحات بكلية الهندسة والدكتور ماضى أحمد بكلية الهندسة، والدكتور وحيد علوان بكلية العلوم، والدكتور عماد الدين عيسى بكلية العلوم، وجارى حاليا إنهاء إجراءات اعتمادهم كمدربين معتمدين من الأكاديمية المهنية للمعلمين.

وبمشيئة الله ستكون وحدة التدريب والتعليم المستمر مركزا لتطوير التعليم قبل الجامعى وتنمية مهارات المعلمين بطرق تدريب إبداعية ومضمون ابداعى مبتكر فى مجال Education for sustainable development "التعليم من أجل التنمية المستدامة "، وكذلك سيتم انطلاق نشاطه التدريبى للطلاب بجميع المراحل الدراسية من الابتدائى وحتى الجامعى.

كما سيقدم المركز دورات متخصصة فى مجالات التنمية المستدامة فى الطاقة المتجددة والمبانى المستدامة والزراعة الحيوية والتنوع البيولجى للخريجين والمختصين ويجرى حاليا التواصل مع لجنة التعليم بمجلس النواب لدراسة مقترح لمشروع قومى لتدريب المعلمين على أنشطة مشروع التعليم من أجل التنمية المستدامة.

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