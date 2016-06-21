محافظ الدقهلية لمواطنة: "لو حد اتعرضلك هسجنه"

عقد المحاسب حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، اللقاء الأسبوعى بالمواطنين واستمع إلى جميع المواطنين، وقرر إحالة جميع المسئولين المتقاعسين بمركز بلقاس للتحقيق بسبب عدم تنفيذ قرار إزالة للخطورة الداهمة وتنفيذ كافة الإجراءات القانونية تجاه صاحبة المسكن لتمكينها من العيش الكريم.

وقال المحافظ لإحدى السيدات "لو حد منهم اتعرضلك هدخله السجن عشان حقك"، وتكليف التنمية البشرية بتسكينها اليوم.

كما قرر "إمام" إحالة المسئولين عن نقل إحدى العاملات بمركز طب أسرة محلة دمنة للتحقيق اليوم وكذا إحالة المسئولين بمركز صحة كوم الدربى للتحقيق ونقل المتضرر إلى أقرب مكان لمحل إقامته مؤكدا على أن ما يقدم للمواطنين هو واجبنا وليس تفضلا أو منه.

وأمر المحافظ بتشكيل لجنة من الإدارة الهندسية بالمحافظة وسكرتير مساعد لعرض تقرير بناء بالمخالفة خلال48 ساعة، وقرر تكليف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف معاش وكشك لإحدى السيدات خلال 24 ساعة.

وقد حضر اللقاء الأسبوعى عدد من المواطنين المتقدمين بطلباتهم واحتياجاتهم لأجهزة المحافظة المختلفة بحضور وكلاء الوزراء ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الإدارات بديوان عام المحافظة وتم استعراض ومناقشة شكاوى ومطالب المواطنين.

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