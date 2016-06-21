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مقتل وإصابة 9 عراقيين فى تفجير انتحارى استهدف نقطة أمنية جنوب بغداد

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مقتل وإصابة 9 عراقيين فى تفجير انتحارى استهدف نقطة أمنية جنوب بغداد مقتل وإصابة 9 عراقيين فى تفجير انتحارى استهدف نقطة أمنية جنوب بغداد
فجر انتحارى يرتدى حزاما ناسفا نفسه، اليوم الثلاثاء، استهدف نقطة تفتيش أمنية "سيطرة" جنوبى العاصمة العراقية "بغداد"، ما أسفر عن سقوط أربعة قتلى وإصابة خمسة آخرين من القوات الأمنية.

وقال المتحدث باسم قيادة"عمليات بغداد" العميد سعد معن، فى تصريح صحفي، إن الانتحارى تمكن من تفجير نفسه عقب رصده من قبل القوة الأمنية المرابطة فى سيطرة "السلام" فى منطقة سويب جنوبى بغداد، مما أسفر سقوط القتلى والجرحى.

وتشهد العاصمة العراقية عمليات تفجير بعبوات ناسفة وسيارات مفخخة وهجمات انتحارية بأحزمة ناسفة بين الحين والآخر، يقف وراء تنفيذها تنظيم "داعش" الإرهابى لزعزعة أمن بغداد ، الأكبر من حيث عدد السكان، حيث يبلغ تعدادها حوالى 7 ملايين نسمة، وصنفتها الأمم المتحدة وفق إحصاءات بعثتها بالعراق "يونامى" بأنها الأعلى من حيث ضحايا العنف والإرهاب بين محافظات العراق.

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