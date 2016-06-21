الجامعة العربية: انهاء إعداد الوثائق والملفات السياسية والاقتصادية لقمة نواكشوط قريبا

أعلنت جامعة الدول العربية أنه تم توجية الدعوات إلى القادة العرب لحضور القمة العربية العادية فى دورتها "27" والمقرر عقدها فى نواكشوط يومى 25, 26 يوليو المقبل والتى تعقد تحت شعار "قمة الأمل".

وقال نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية السفير أحمد بن حلى فى تصريحات صحفية اليوم عقب محادثات أجراها مع سفير موريتانيا ومندوبها لدى الجامعة العربية ودادى ولد سيدى هيبه "انه تم توجيه الدعوات من قبل الرئيس محمد ولد عبدالعزيز الى قادة الدول العربية ماعدا دولة او اثنتين سيتم توجية الدعوات لهما خلال الفترة الراهنة"، كما تم توجيه دعوات مشتركة من قبل وزير خارجية موريتانيا والامين العام لجامعة الدول العربية لعدد من كبار الشخصيات العالمية لحضور القمة ومنهم الامين العام للامم المتحدة ، والامين العام لمنظمة التعاون الإسلامى، ورئيس مفوضية الاتحاد الافريقي ، والممثلة العليا للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوربي.

واضاف بن حلى عقب اللقاء الذى حضرة الامين العام المساعد للشؤون الادارية والمالية السفير عدنان عيسي الخضير، ان موريتانيا ابلغتنا بكافة التحضيرات لاستضافة القمة ابتداءا من افتتاح مطار جديد واماكن اقامة الوفود والقادة ، مؤكدا ان الترتيبات قائمة على قدم وساق من خلال لجنة وطنية عليا فى موريتانيا للاعداد للقمة ، موضحا ان موريتانيا تحملت عبء كبير لتنظيم قمة عربية خلال ثلاثة اشهر فقط ، ونحن فى الجامعة العربية نقدر ذلك ، وقال " نحن الان بصدد وضع اللمسات الاخيرة للقمة واعداد الوثائق والملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للقمة ، الى جانب مشاريع القرارات ومشروع اعلان نواكشوط .

وعبر نائب الامين العام عن امله ان تشكل القمة العربية " قمة الامل " انطلاقه تعيد الامل لمسار العمل العربي المشترك ، وقال ان الامانه العامة بصدد اعداد الوثائق والمذكرات الشارحة وتقرير الامين العام السنوى الذي يعرض على القادة العرب ، وكذلك تقرير مشترك مع مصر رئيس القمة حول متابعة تنفيذ قرارات قمة شرم الشيخ مارس 2015 .

وقال ان هناك اجتماعات وزارية تحضيرية للقمة لاعداد الملفات اولها اجتماع المجلس الاقتصادى والاجتماعى لاعداد الملفين الاقتصادى والاجتماعى ، واستعراض المشاريع الاقتصادية العربية التكاملية ومنها مشاريع الربط الكهربائي والسكك الحديدية ومشاريع الربط البري والبحري وبين الموانئ العربية .

واضاف نائب الامين العام ان القمة ستتابع ايضا تنفيذ مبادرة صاحب السمو امير دولة الكويت امام القمة الاقتصادية العربية 2009 بإنشاء الصندوق العربي لدعم المشلريع الصغيرة والمتوسطة والذى تستفيد منه 18 دولة عربية حتى الان ، بالاضافة لمتابعة مشاريع دعم الشباب والتشغيل والحد من البطالة ، وقضايا الطفولة فى ظل تزايد اعداد النازحين واللاجئين منهم .

واكد نائب الامين العام ان هناك اجتماعا وزاريا تحضريا للقمة لاعداد الملف السياسي على مستوى وزراء الخارجية ، وقال ان الملف السياسي تتصدره القضية الفلسطينية التى تعانى من الجمود فى الوقت الراهن ، وقال " ان المبادرة الفرنسية فى الافق ونحن نريد لهذه المبادرة ان تنجح وان تكون هناك تعبئة دولية لاعادة الزخم والاهتمام والتحرك للقضية الفلسطينية بإعتبارها المتحكم الاساس فى كل ازمات المنطقة ، واضاف ان الملف السياسي يتضمن ايضا الازمات العربية الراهنة فى سوريا واليمن وليبيا ومكافحة الارهاب ، وبند حول التدخلات الخارجية فى الشؤون الداخلية للدول العربية ، وبند حول الامن القومى العربي ، ومتابعة موضوع تشكيل القوة العربية المشتركة ، وملف تطوير الجامعة العربية .

وعبر نائب الامين العام للجامعة العربية فى ختام تصريحه عن امله فى ان تعيد" قمة الامل " العربية الزخم للموقف العربي والى التضامن العربي ، وازالة كل الشوائب التى تشوب العلاقات العربية البينية .

اخبار موريتانيا .. نواكشوط تكثف الاستعدادات لتنظيم القمة العربية المقبلة

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