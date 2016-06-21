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الأردن يعلن المناطق الحدودية مع سوريا مناطق عسكرية مغلقة

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الأردن يعلن المناطق الحدودية مع سوريا مناطق عسكرية مغلقة الأردن يعلن المناطق الحدودية مع سوريا مناطق عسكرية مغلقة
أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأردنى فى بيان اليوم الثلاثاء المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية المتاخمة لسوريا مناطق عسكرية مغلقة.

يأتى الإعلان الذى يدخل حيز التنفيذ على الفور بعد ساعات من مقتل ستة أفراد من قوات حرس الحدود الأردنية فى هجوم انتحارى على موقع عسكرى بمنطقة نائية على حدود الأردن الشرقية مع سوريا والتى تتقاطع أيضا مع الحدود العراقية.
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