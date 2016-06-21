الأردن يعلن المناطق الحدودية مع سوريا مناطق عسكرية مغلقة

أعلن رئيس هيئة الأركان المشتركة للجيش الأردنى فى بيان اليوم الثلاثاء المناطق الحدودية الشمالية والشمالية الشرقية المتاخمة لسوريا مناطق عسكرية مغلقة.إعلان - Ads إعلان - Ads
يأتى الإعلان الذى يدخل حيز التنفيذ على الفور بعد ساعات من مقتل ستة أفراد من قوات حرس الحدود الأردنية فى هجوم انتحارى على موقع عسكرى بمنطقة نائية على حدود الأردن الشرقية مع سوريا والتى تتقاطع أيضا مع الحدود العراقية.
يأتى الإعلان الذى يدخل حيز التنفيذ على الفور بعد ساعات من مقتل ستة أفراد من قوات حرس الحدود الأردنية فى هجوم انتحارى على موقع عسكرى بمنطقة نائية على حدود الأردن الشرقية مع سوريا والتى تتقاطع أيضا مع الحدود العراقية.
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