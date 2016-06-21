بالصور.. حول مهامك المنزلية لجلسة رياضية للتخلص من 1000 سعر حرارى يوميا

حرق السعرات الحرارية حلم يحاول الكثيرون الوصول له يوميًا للتخلص من الدهون الزائدة، التى تتراكم بسبب تناول الوجبات الدسمة، ولا يتم هذا الحرق بدون ممارسة التمارين الرياضية التى تحفز الجسم على الحرق.

ويقدم الموقع البريطانى "ديلى ميل" مجموعة من الأعمال المنزلية التى تساعد على حرق المزيد من السعرات الحرارية دون الحاجة إلى ممارسة الرياضة وتنظيف المنزل فى نفس الوقت، حيث قال الخبراء الرياضيون إن الأعمال المنزلية من "كنس" وتنظيف النوافذ والأرضيات تساعد الفرد على حرق ما يزيد عن 1000 سعر حرارى، نظرًا لاستهداف كل مهمة منزلية مجموعة من مختلف العضلات وهو ما يجعل حرق الدهون منها أمر سهل.

قسم خبراء الألعاب الرياضية الأعمال المنزلية إلى 5 مجموعات

للتعرف على كيفية القيام بها بطريقة تساعدك على حرق الدهون الزائدة من جسمك، وهى:



>تعتمد المجموعة الأولى على "كنس" الأرضيات فهى تستهدف الساقين والذراعين ويمكن حرق 180 سعرا حراريا فى حالة استمرار الكنس لمدة نصف ساعة.



>تركز المجموعة الثانية على تلميع الأرض والتى تحتاج إلى انحناء الوسط فهى تعمل على حرق الدهون من الذراعين ورفع كفاءة عمل الركبتين، بالإضافة إلى منطقة الوسط، وعن طريق تلميع الأرض يمكننا أن نحرق 200 سعر حرارى أى ما يعادل 45 دقيقة من جلسات الرقص المتواصلة.



>تعتمد المجموعة الثالثة على تنظيف الحوائط وزجاج النوافذ، بمجرد تنفيذ تمارين هذه المجموعة لمدة 20 دقيقة تستطيع حرق 125 سعرا حراريا من منطقة الكتفين وأعلى الذراعين.



>هذه المجموعة لمن يقوم بتنظيف وتنسيق حديقته بنفسه يقوم بحرق 315 سعرا حراريا فى نصف فقط، خاصةً بمنطقة الفخذين وأسفل الظهر، وهو ما يعادل 30 دقيقة من ممارسة لعب كرة القدم.

هذه المجموعة تشمل حمل وإعادة السجاد مرة أخرى إلى مكانها، وهذه المجموعة تشمل حرق الدهون من كل جزء فى الجسم.

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