حبس إكرامى الصباغ 6 سنوات بتهمة النصب على المواطنين

قضت محكمة جنح الدقى برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد بحبس إكرامى الصباغ رئيس مجلس إدارة شركة أونست للتطوير العقارى فى دعويين 6 سنوات وكفالة ألفين جنيه بتهمة النصب على المواطنين وإلزامه بأداء واحد جنيه كتعويض مدنى مؤقت والمصاريف.

وتعود تفاصيل القضية التى تحمل رقم 6575 لسنة 2016 والثانية وتحمل رقم 7937 لسنة 2016 لإعلان شركة أونست عن فتح باب الحجز لعدد من الشاليهات فى مشاريع عقارية تملكها بالساحل الشمالى وتقدم المواطنون بطلبات للحجز وسددوا خلالها أموالا حسب الاتفاق ومنحتهم الشركة إيصالات استلام المقدم وحددت موعدا للتسليم إلا أنها خالفت شروط التعاقد ولم تسلمهم شيئًا.

وأمرت النيابة العامة بحبس رئيس شركة أونست للتطوير العقارى وتسويق المشروعات لاتهامه بالنصب على المواطنين، وتم إحالة الدعوتين إلى محكمة الجنح.

"جنح دار السلام”تقضى بحبس إكرامى الصباغ رئيس "أونست”18عاما فى 22 قضية نصب

>