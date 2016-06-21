أخبار عاجلة

«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية -
أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

يورو 2016..إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب البطولة

Google+ Print
يورو 2016..إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب البطولة يورو 2016..إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب البطولة

إبراهيموفيتش_أرشيفية

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش، قائد السويدي، اليوم الثلاثاء، اعتزاله الدولى عقب مشاركته فى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016″.

وقال إبراهيموفيتش فى المؤتمر الصحفى لمباراة بلجيكا إن بطولة اليورو الحالية ستكون الأخيرة له بقميص المنتخب السويدى، مشيرًا إلى أنه لن يشارك فى أولمبياد ريو دى جانيرو المقرر لها فى أغسطس المقبل.

ويذكر أن المنتخب السويدى على أعتاب الخروج من الدور الأول لليورو، حيث يحتل المركز الأخير بنقطة وحيدة فى المجموعة الخامسة، وسيلعب غدًا أمام بلجيكا فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

لقاء خاص مع ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق .. في القاهرة أبوظبي

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

القاهرة أبوظبي: رأي ك. محمود الخطيب في ك. محمود أبورجيلة نجم الزمالك والمنتخب المصري السابق

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات