يورو 2016..إبراهيموفيتش يعلن اعتزاله اللعب دوليا عقب البطولة

أعلن زلاتان إبراهيموفيتش، قائد المنتخب السويدي، اليوم الثلاثاء، اعتزاله الدولى عقب مشاركته فى بطولة كأس الأمم الأوروبية “يورو 2016″.

وقال إبراهيموفيتش فى المؤتمر الصحفى لمباراة بلجيكا إن بطولة اليورو الحالية ستكون الأخيرة له بقميص المنتخب السويدى، مشيرًا إلى أنه لن يشارك فى أولمبياد ريو دى جانيرو المقرر لها فى أغسطس المقبل.

ويذكر أن المنتخب السويدى على أعتاب الخروج من الدور الأول لليورو، حيث يحتل المركز الأخير بنقطة وحيدة فى المجموعة الخامسة، وسيلعب غدًا أمام بلجيكا فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات.